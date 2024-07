Si alza il sipario sul Narnia Festival. Opera fantasy apre la 13esima edizione

Tutto pronto per il Narnia Festival, ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e diventato uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate umbra, con grandi nomi e tanti eventi culturali. Il festival, forte della nona Medaglia del Presidente della Repubblica, inaugura stasera la XIII edizione con l’opera al San Domenico Auditorium Bortolotti: alle 21.30, condotta da Massimo Giletti, andrà in scena “Opera fantasy“ , spettacolo dedicato alle ouverture e intermezzi più celebri di tutti i tempi, da Nabucco al Barbiere di Siviglia, da Mascagni alla Carmen di Bizet. Si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europa Musica, diretta dal maestro Lorenzo Porzio direttore musicale del festival. In contemporanea saranno anche inaugurate le due mostre d’arte, che si potranno visitare fino al 28 luglio: “Female“, collettiva di arte contemporanea al femminile a cura di Mariacristina Angeli, e “Splendore d’autunno“ di Anna Paola Catalani. Per finire con un buffet degustazione di prodotti e vini umbri, nell’ottica di promozione delle eccellenze del territorio che da sempre contraddistingue questo festival.

Il Narnia Festival va avanti fino al 28 luglio. Prossimo appuntamento è giovedì 18 con “Danza di note“ il primo evento della nuova serie “Concerti al tramonto“, alle 19 nella Chiesa medievale di San Francesco. In una location intima e raccolta, Raffaello Moretti al pianoforte eseguirà musiche di Bach, Schubert, Shostakovich e Debussy, mentre sul sagrato della chiesa si esibirà il danzatore Alistair Wroe, special guest della serata.

Dalla musica e la danza si passa alla comicità e al divertimento, sempre giovedì 18, alle 21.30 al Teatro Manini, dove andrà in scena lo spettacolo “Le più belle frasi di Osho“ di e con Federico Palmaroli, autore satirico e volto noto della tv, accompagnato da intermezzi musicali al pianoforte di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio. Durante la serata Palmaroli riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera e dopo l’evento sarà protagonista dell’Incontro con l’artista, il nuovo spazio introdotto quest’anno, che prevede anche una degustazione enologica, per consentire al pubblico di incontrare i protagonisti del festival e a questi di conoscere più da vicino il territorio. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, per prenotazioni scrivere una mail: [email protected] e al 3667228822.

