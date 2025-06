Si accende la Quintana. È Tommaso Ginestra il più bravo nelle prove

Pubblico delle grandi occasioni al Campo de li Giochi per le Prove ufficiali, l’ultima occasione per i binomi di provare il tracciato. Le prove sono state caratterizzate da una grande precisione sui bersagli e dalla regolarità dei binomi. Sono stati, infatti, pochissimi gli errori commessi dai cavalieri scesi in campo.

Da segnalare la prestazione di Tommaso Finestra che in sella a Cherry Season per il Rione Spada ha fatto registrare la migliore tornata della serata con percorso netto ed il tempo di 53 secondi e 73 centesimi. Sui gradini più bassi del podio della serata di prove si sono piazzati, rispettivamente, Lorenzo Melosso, portacolori del Rione Croce Bianca che ha segnato il tempo di 53 secondi e 94 centesimi in sella a Sopran Hadley e Luca Innocenzi per il Rione Cassero che con Easy Secret ha girato in 54 secondi e 22 centesimi entrambi con percorso netto.

Buona anche la prestazione del campione in carica Mattia Zannori del Rione Ammanniti che in sella a Franceschina, con percorso netto, ha fatto fermare le lancette a 54 secondi e 26 centesimi. Oltre alle prestazioni dei binomi, protagonista della serata è stata la rinnovata area box retrostante la Tribuna Palestra. I box per i cavalli, il parcheggio per i mezzi di trasporto, il tondino di prova per la preparazione degli animali. Un nuovo volto per tutta l’area dopo i recenti interventi di ristrutturazione.

Stasera, intanto, alle 21 il Gareggiare dei convivi prevede il turno del Rione Pugilli e si svolgerà presso la taverna rionale. Domani il Rione Spada, che invece si svolgerà all’Auditorium Santa Caterina.