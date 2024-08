Si accende il Trofeo Fagioli. Iscritti alla gara 226 piloti. Sono in palio i titoli italiani

Il conto alla rovescia sta per terminare, il Trofeo Fagioli è pronto a partire. Le iscrizioni si sono chiuse nella nottata tra lunedì e martedì e il conto finale registra ben 226 piloti partecipanti: un numero decisamente sopra la media del campionato e in linea con le aspettative della macchina organizzativa guidata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, che va anche in aiuto alla città, visto l’enorme lavoro di riqualificazione e manutenzione effettuato lungo i 4150 metri che collegano Gubbio e il valico di Madonna della Cima.

Una forte partecipazione che corona il lavoro svolto finora da tutte le parti in causa e che rispecchia le attese, visto che quest’anno il Trofeo Fagioli è la gara finale del nuovo Campionato Italiano SuperSalita che assegna tutti i titoli di un 2024 ai massimi livelli: una tappa decisiva che ha attirato molta attenzione su di sé e che vuole presentarsi nel migliore dei modi al pubblico delle cronoscalate, senza nascondere ambizioni internazionali sulla scia di quelle già vissute nel 2018 con il FIA Hill Climb Masters. Molteplici, poi, gli eventi collaterali al Trofeo, che sta ampliando il proprio raggio nell’arco di tutta la settimana ad esso dedicata: questa mattina sarà inaugurata la mostra fotografica “Benedette Cronoscalate” che raccoglie 60 scatti dell’appassionato e formidabile fotografo Tonino Menichetti al Caffè del Teatro, spazio che sarà attrattiva all’interno del paddock che da venerdì andrà riempiendosi di auto da corsa e protagonisti e dove sarà anche possibile, nel corso del weekend, cimentarsi con simulatori di guida professionali. Nella giornata odierna si terrà anche il Memorial Angelo e Pietro Barbetti quest’anno assegnato all’ex pilota di F1 René Arnoux, con l’incontro aperto al pubblico alle ore 18 e la serata di gala presso il Park Hotel ai Cappuccini.

Domani, alle ore 18 allo stadio “Barbetti” si giocherà invece la partita di beneficenza tra la Nazionale Piloti Salite e la selezione Vigili del Fuoco Umbria (il cui ricavato andrà alla casa famiglia “Santa Lucia”) al termine della quale verranno svelati il trofeo del vincitore della gara e tutti gli altri. Da venerdì, poi, si entra nel vivo delle corse, con l’arrivo dei piloti in attesa delle gare di sabato e domenica, che saranno trasmesse live su ACI Sport TV (canale 228 di Sky).