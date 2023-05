Si accampa al parcheggio e importuna i clienti

FOLIGNO – Si accampa nel parcheggio coperto di un negozio importunando i clienti: la polizia ha denunciato un 25enne per i reati di invasione di edifici e molestie. L’intervento in seguito alla segnalazione della presenza di un giovane che, da alcuni mesi, creava problemi. Il ragazzo, 25 anni, si era accampato da alcuni mesi nel parcheggio coperto dell’esercizio pubblico ma nell’ultimo periodo era diventato molesto nei confronti di dipendenti e clienti, talvolta arrivando persino a spogliarsi davanti alle persone. Inoltre, era stato segnalato come il giovane - che si era costituito un vero e proprio giaciglio - vivesse in condizioni igieniche precarie, con ciò accentuando il disagio per tutti coloro che si trovavano a transitare all’interno del parcheggio. In alcuni episodi, il giovane si era anche reso aggressivo nei confronti dei clienti, richiedendogli insistentemente del denaro e bussando violentemente contro le loro auto. Per questi motivi, gli agenti della Volante del Commissariato hanno rintracciato e identificato il 25enne, che poi è stato allontanato dall’area di parcheggio e, dopo gli accertamenti di rito, deferito all’autorità giudiziaria per i reati di molestie ed invasione di edifici.