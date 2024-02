Sì a Vittorio Fiorucci . Gubbio Civica annuncia il candidato a sindaco

Un poker di nomi, in attesa di conoscere le decisioni degli ambientalisti, per la corsa a sindaco. La vita politica cittadina sta conoscendo momenti di accelerazione per ufficializzare la scelta dei candidati a sindaco. Sotto questo profilo il coordinamento “Gubbio Civica” ha annunciato "il piacere e l’orgoglio di proporre Vittorio Fiorucci come candidato sindaco alle prossime amministrative, con l’obiettivo di sostenere una figura inclusiva e preparata, capace di ridare alla Città dei Ceri la centralità ed il protagonismo che merita. La proposta, rivolta all’intera comunità eugubina, arriva dal nostro comitato, espressione di Umbria Civica, movimento civico più forte e strutturato della regione".

Si aspetta ora anche il pronunciamento formale delle segreterie regionali di Lega, FdI, Fi che potrebbe arrivare entro oggi. "Questa candidatura – prosegue il comunicato – è stata frutto di un percorso di ascolto e confronto avviato da mesi sul territorio, che ha raccolto varie istanze e tracciato la strada verso un profilo forte e trasversale, inclusivo e preparato, capace di unire e di ridare a Gubbio la giusta centralità, superando l’isolamento e le divisioni di questi anni".

Sempre nel campo del centro destra, è ufficiale anche la candidatura dell’on. Rocco Girlanda, avanzata nelle scorse settimane da Rinascimento Eugubino, inizio di un percorso finalizzato a coagulare sostegni e condivisioni intorno all’ex parlamentare “azzurro”. Ufficiale, ormai da tempo, quella di Angelo Baldinelli per Alternativa Popolare. Più faticoso per ora il cammino nel “tavolo largo del centro sinistra” dove si stenta ad arrivare ad una sintesi condivisa. I nomi più accreditati sono quelli della vice sindaco Alessia Tasso, al quale si è aggiunto Leonardo Nafissi messo a disposizione da “Città Futura”, anche come stimolo a rilanciare un confronto che langue tra voci e distinguo. Pur valutando positiva la proposta, “per i suoi contenuti di analisi e prospettiva”, Gabriele Tognoloni di “Cantiere sociale” ritiene quella di Nafissi una “indicazione unilaterale” e non “elemento agevolativo del percorso in atto”.

"Auspico – conclude – che quanto prima possiamo incontrarci per dare seguito e concretezza alle dichiarazioni d’intenti da tutti espresse nelle svariate sedi".