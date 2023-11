Show di Max De Aloe su Sandro Penna alla Galleria Nazionale

“Sandro Penna secondo me“ di e con Max De Aloe (nella foto) è lo spettacolo per voce narrantearmonica cromatica e fisarmonica che in scena oggi alle alle 17 nella Sala Maggiore della Galleria Nazionale, dedicato al grande poeta e intellettuale che la Galleria sta celebrando con la mostra “Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative“, a cura di Roberto Deidier, Tommaso Mozzati e Carla Scagliosi. Personaggio istrionico e carismatico, Max De Aloe è cnsiderato tra i più significativi armonicisti jazz in Europa con cinquanta cd al suo attivo e prestigiose collaborazioni: ha saputo ritagliarsi un ruolo a se stante all’interno della scena jazz contemporanea italiana grazie a progetti musicali sempre coinvolgenti in una commistione di arti e generi. In “Sandro Penna secondo me“ dà una sua visione fascinosa e umana del grande poeta umbro dove racconti, musica e poesia si miscelano fino a creare uno vero e proprio spettacolo. La prenotazione è obbligatoria alla mail: [email protected].