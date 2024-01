Show annullato: ora rinviato al 10 gennaio

SPOLETO L’amministrazione comunale e il Teatro Stabile dell’Umbria rivedono il programma della stagione di prosa. Lo spettacolo “Cetra...Una Volta“, che ripercorre gli storici successi del quartetto Cetra era in programma lo scorso 28 dicembre, ma era stato annullato a pochi istanti dall’inizio a causa di una scossa di terremoto, poco prima delle 20. Il Teatro Stabile organizzatore della stagione di prosa ha reso nota la data del recupero: mercoledì 10 gennaio alle 20.45 sempre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (foto). I biglietti acquistati per il 28 dicembre saranno validi per la replica del 10. Per l’eventuale richiesta di rimborso si dovrà fare riferimento al canale di acquisto utilizzato. Chi ha acquistato il biglietto online dovrà inviare una mail a [email protected]. Chi ha acquistato il biglietto al botteghino dovrà recarsi al teatro il 10. Gli abbonati non hanno diritto al rimborso.