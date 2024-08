Show a Cerreto di Spoleto. È il Festival del Ciarlatano

Tutto pronto, nel cuore della Valnerina, per il ritorno del Festival del Ciarlatano che domani e domenica va in scena a Cerreto di Spoleto con spettacoli teatrali, comicità, convegni, trekking e degustazioni. Il cartellone, in collaborazione con Fontemaggiore, vuole celebrare la fama e intelligenza dei Ciarlatani che solcarono l’Europa medievale come questuanti, meravigliando piazze e popoli diversi con rappresentazioni teatrali di alto ingegno: una figura antica, diventata eterna e oggi molto attuale, che nasce dalla fusione fra “Ciarla” (riferita al parlare a vanvera) e “Cerretano” (abitante del comune di Cerreto) che fu molto popolare prima che la fama degenerasse tanto da indicare oggi ogni tipo di impostore e ingannatore.

Il festival propone eventi e spettacoli con compagnie professioniste provenienti da tutta Italia che si esibiranno nelle piazze del borgo con apertura domani alle 21 in Piazza Pontano con lo spettacolo “Showrprise“ di Villa per Bene (nella foto), il trio formato da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti: uno show irriverente e attualissimo che smaschera contraddizioni e cliché della società e di noi stessi. Da ricordare anche domani alle 18.30 la tavola rotonda “Tra il dire e il fare... Le erbe del Ciarlatano“ e l’apertura di domani e domenica (con visite guidate gratuite dalle 17 alle 19.30) del Centro di Documentazione “Il Ciarlatano“, nato per promuovere l’antica figura del Ciarlatano.

Domenica c’è anche la “Camminata del Ciarlatano“, un trekking di circa 9 chilometri con partenza da Borgo Cerreto, lungo il tracciato dell’ex Ferrovia Spoleto-Norcia ed arrivo a Cerreto in Piazza Pontano. Tutte le sere sono aperti gli stand enogastronomici con degustazioni di ricette con erbe spontanee, prodotti tipici e menù del ciarlatano. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero