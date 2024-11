Sheri Taliani, chi è l’attore porno italiano che vive a Terni arrestato in Egitto

Terni, 21 novembre 2024 – Potrebbe esserci anche il lavoro che svolge alla base dell’arresto di Elanain Sherif, il 44enne italo-egiziano residente a Terni fermato in Egitto dalle autorità del Cairo. L’uomo, conosciuto con il nome d’arte di Sheri Taliani, è un porno attore. A denunciarne la scomparsa era stata un’amica e collega, Mariagiovanna Ferrante, nota nel mondo dell'hard come Mary Rider.

Tra le ipotesi, come spiegato dal suo avvocato, c’è anche quella che l’arresto sia avvenuto a causa di alcuni contenuti pubblicati da Sherif su Facebook. L’uomo è piuttosto conosciuto nel suo ambiente e proprio per questo potrebbe essere finito in manette: in Egitto la diffusione di contenuti erotici online è considerata un reato. “Era stato fermato dalle autorità e trattenuto a lungo negli uffici e poi la madre lo ha visto uscire con le manette ai polsi”, aggiunge l'avvocato Alessandro Russo.

Al suo arrivo gli è stato sequestrato il passaporto italiano e le procedure di arresto sono state effettuate utilizzando solo quello egiziano. Il legale aggiunge che l'uomo è stato portato prima nel carcere della capitale. "E' stato lì per alcuni giorni, in condizioni inumane: senza potere dormire, poteva stendersi solo per mezzora. La madre l'ha visto una sola una volta per pochi minuti".