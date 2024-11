“Fermato per i contenuti su Facebook”. Ore d’ansia per l’italiano arrestato in Egitto

Terni, 21 novembre 2024 – Sono ore d’ansia per Elanain Sharif, 44enne nato in Egitto ma cittadino italiano, di cui si sono perse le tracce dal 9 novembre scorso. L’uomo è stato fermato dalle autorità egiziane al suo arrivo al Cairo, dove era in compagnia della madre. "Il motivo dell'arresto non è chiaro, si tratterebbe di qualcosa legato a contenuti su Facebook ma non abbiamo il capo di imputazione", spiega l’avvocato Alessandro Russo. La Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione.

Sharif, che vive a Terni, “era stato fermato dalle autorità e trattenuto a lungo negli uffici e poi la madre lo ha visto uscire con le manette ai polsi”, aggiunge l'avvocato. Al suo arrivo gli è stato sequestrato il passaporto italiano e le procedure di arresto sono state effettuate utilizzando solo quello egiziano. Il legale aggiunge che l'uomo è stato portato prima nel carcere della capitale. "E' stato lì per alcuni giorni, in condizioni inumane: senza potere dormire, poteva stendersi solo per mezzora. La madre l'ha visto una sola una volta per pochi minuti". La signora ha poi saputo che il figlio è stato trasferito nel carcere di Alessandria d'Egitto.