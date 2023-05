“Shab Qirmiz“ al Morlacchi, aperte le prenotazioni

Sono aperte le prenotazioni dei biglietti gratuiti per “Shab Qirmiz – Notte carminio“, il nuovo spettacolo di Vittoria Corallo, quinto atto del progetto “Per Aspera Ad Astra - riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza“, promosso da Acri, realizzato con la collaborazione della Fondazione Perugia e prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria. Lo spettacolo va in scena mercoledì 17 maggio alle 19 al Teatro Morlacchi con il coinvolgimento dei detenuti della Casa

Circondariale di Capanne: 19 in

palcoscenico come attori, altri 10 come tecnici luci e audi.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotare i biglietti sulla piattaforma Eventbrite (al link: www.eventbrite.itebiglietti-shab-qirmiz-notte-carminio-626043271277). I biglietti arriveranno automaticamente via mail dopo la registrazione e dovranno essere esibiti al botteghino del teatro, con ingresso consentito fino alle 18.40).

Punto di partenza e cornice di

“Shab Qirmiz“ sono le storie di “Le mille e una notte“, intrecciate alle proteste delle donne e degli uomini iraniani.

Il progetto “Per Aspera Ad Astra“ è pensato per contribuire al recupero dell’identità personale e alla risocializzazione dei detenuti, nato nel 2018 e oggi è in corso in 15 carceri italiane. L’iniziativa ha coinvolto oltre 1000 detenuti dal 2018 – di cui 30 a Perugia – che partecipano a percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro, che riguardano non solo attori e drammaturghi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti alle luci.