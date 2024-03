Sgravio Tari nelle aree dei lavori

BASTIA UMBRA Approvata in Consiglio comunale la modifica del regolamento Tari che consentirà lo sgravio del 75% della tariffa per le attività economiche che si trovano all’interno delle aree interessate dai lavori di rifacimento di Piazza Mazzini e Via Roma. Ma Bastia Popolare è critica: "Sul sostegno alle attività penalizzate dai lavori in corso, va fatto molto di più". Nel suo intervento il consigliere di Bastia Popolare, Gianluca Ridolfi (foto), ha sottolineato che, pur votando a favore, la misura andrà integrata con altre forme di sostegno, reperendo risorse. "Per la massima trasparenza – ha detto Ridolfi -, avremmo preferito che oltre al capitolo di bilancio per la copertura della somma venisse anche indicata la somma prevista e cioè 70.000 euro a carico del bilancio. Non ci voleva molto a scrivere anche la cifra insieme alla posta di bilancio. Dico questo perchè bisogna essere sempre chiari con i cittadini, bisogna sempre dire le cose come stanno. Certo parlare di ristori fa più notizia, ma induce anche chi dovrà riceverli ad aspettarsi qualcosa di più sostanzioso e magari poi i destinatari rimarranno delusi dalla scarsità economica dell’intervento".

Per Bastia Popolare "meglio questo che niente", ma occorre fare molto di più per aiutare le attività economiche. "Per quello che ci riguarda, sarà solo un primo intervento a cui dovranno seguirne altri in questa direzione – ha concluso Ridolfi -. Siamo certi, che facendo delle scelte oculate in altri settori del bilancio, sarà possibile individuare le risorse da aggiungere a quanto stanziato con questa delibera".

Maurizio Baglioni