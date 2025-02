Sfida allo spopolamento. A Calzolaro prende vita la nuova scuola dell’infanzia

Una scuola dell’infanzia tutta nuova a Calzolaro. Una sfida anche allo spopolamento che colpisce i territori umbri. Nata dalla demolizione dell’edificio preesistente "è stata progettata – dice l’Amministrazione comunale - per rispondere alle esigenze di una didattica sempre più innovativa e inclusiva": 594 mila euro la spesa, che "ha permesso la costruzione di un plesso moderno, sostenibile ed ecocompatibile, con spazi educativi pensati per garantire grande comfort e la migliore esperienza formativa per i più piccoli". L’inaugurazione si terrà sabato 8 febbraio alle 11.

La struttura dispone di due aule con servizi igienici, ambienti dedicati alle attività pratiche e alle attività libere comuni alle due sezioni, oltre a spazi riservati al personale. È stato inoltre realizzato un locale per il porzionamento dei pasti ed una dispensa. Grande attenzione è stata poi riservata alla progettazione degli spazi comuni, con un atrio e un atelier polifunzionali, concepiti secondo il principio di una scuola aperta e dinamica. L’intero edificio è completamente accessibile a tutti e conforme alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il sindaco Luca Carizia sottolinea come "l’edilizia scolastica sia sempre stata tra le priorità dell’amministrazione comunale", testimoniata dal fatto che negli ultimi anni sono stati realizzati interventi significativi per migliorare e rinnovare le strutture scolastiche del territorio, garantendo s ambienti moderni, sicuri e accoglienti. Basti pensare alla scuola materna "Marcella Monini", a quella dell’Infanzia di Calzolaro, le scuole di Niccone e Verna la cui inaugurazione è prossima. "Con la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Calzolaro – rimarca l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini – proseguiamo nel nostro impegno per garantire edifici scolastici moderni e sicuri, capaci di rispondere alle esigenze didattiche, perché crediamo che investire sulle scuole significhi investire sul futuro della nostra comunità". Molto soddisfatto anche l’assessore con delega ai rapporti con le frazioni Francesco Cenciarini, che ribadisce: "l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le frazioni è sempre stata per noi fondamentale. La nuova scuola di Calzolaro rappresenta un segnale concreto di vicinanza alla comunità locale".

Pa.Ip.