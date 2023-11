Sfida a solitudine e disagio. Il teatro come difesa per aiutare i più fragili

È stato presentato nelle sale del complesso del San Benedetto il “Progetto Marozia”, un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra Comune di Gubbio, associazione Settimana del libro, distretto Alto Chiascio Usl Umbria1 e scuole del territorio. L’obiettivo del progetto è quello di andare incontro ai più giovani, facendo luce sulle loro fragilità e provando ad accompagnarli nel percorso di crescita rispondendo alle domande più profonde, ma anche integrando nella società persone a rischio di marginalità, con un’attenzione anche alla prevenzione di ritiri e abbandoni scolastici.

Al centro di questo programma, che è rivolto in particolare alla popolazione giovanile ma anche agli adulti, c’è il teatro: nel dettaglio, il progetto prevede laboratori teatrali condotti dal regista Riccardo Tordoni, oltre a due giornate di laboratorio aperto e la creazione di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro ’Luca Ronconi’ di Gubbio. Questo progetto, per il sindaco Filippo Stirati, "si configura come una delle più importanti iniziative dedicate ai giovani mai intraprese nel nostro territorio. Una risposta a interrogativi, a condizioni di disagio, a situazioni che ci incalzano quotidianamente richiamandoci come amministratori, ma anche come donne e come uomini, a una grande responsabilità. Il teatro crediamo si configuri in questo senso come il luogo ideale per permettere alle ragazze, ai ragazzi e anche agli adulti di giocare un ruolo, di abbattere i normali confini tra immaginazione e realtà".

L’assessora Simona Minelli si è soffermata sull’importanza del teatro come mezzo: "Il teatro come metodologia didattica concorre alla formazione del soggetto-persona sul piano intellettuale e morale e sviluppa l’acquisizione della consapevolezza del ruolo che ha nella società. L’inclusione è un processo multidimensionale, che investe la persona nella sua globalità offrendo un’opportunità di crescita culturale e personale, ma anche un mezzo terapeutico, di prevenzione di certi fenomeni e disturbi giovanili". Per info sul progetto Marozia si può contattare l’Informagiovani del Comune di Gubbio al telefono fisso +39 0759237292, su whatsapp al numero 3458671350, per e-mail scrivendo a proget[email protected], oppure chiamando il 349. 7449156.