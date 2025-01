Settore vitivinicolo, così le risorse non bastano. Maggiori finanziamenti per vigneti e promozioni

La Regione rivede la distribuzione delle risorse finanziarie per il settore vitivinicolo. La Giunta di Palazzo Donini, infatti, ha preso atto delle domande di sostegno già presentate e che le risorse assegnate agli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della promozione sui mercati dei Paesi terzi, sono insufficienti a coprire il fabbisogno finanziario derivante dai pagamenti a saldo e in anticipo per l’annualità 2024/2025.

Per questo motivo, ha spiegato durante la seduta di Giunta l’assessore regionale con delega all’Agricoltura, Simona Meloni, al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili per il settore vitivinicolo nell’ambito del Piano strategico nazionale della Pac 2023/2027, è stata decisa una rimodulazione finanziaria del plafond stabilito.

Nel dettaglio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti i fondi sono stati aumentati di 139mila euro, passando così da 1,1 milioni a 1.239.667 euro. Risorse in più anche per la promozione sui mercati di Paesi terzi, il cui plafond è cresciuto fino a 1.117.632 euro, aumentando così di circa 75mila euro rispetto all’importo originario. A calare sarà il capitolo investimenti che passerà da 3.094.073 euro a 2.879.050, con una diminuzione di 215mila euro. Nel complesso i fondi assegnati ammontano a 5,236 milioni.