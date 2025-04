Settimana della Scienza. Piccoli studenti, grandi temi

CASTIGLIONE DEL LAGO - Si è conclusa la Settimana della Scienza promossa dalla direzione didattica “Franco Rasetti“ e coordinata dalla docente Roberta Becherini, coinvolgendo attivamente gli alunni delle scuole primarie di Castiglione del Lago, Colonnetta e Pozzuolo. Per una settimana, le bambine e i bambini dai 5 ai 10 anni si sono immersi in un programma di attività scientifiche, sperimentazioni pratiche e laboratori interattivi, guidati da 14 esperti.

Dalla preparazione e dal lancio di un pallone sonda dotato di strumentazioni per il monitoraggio atmosferico, fino all’analisi dei dati raccolti durante il volo, ogni momento è stato un’opportunità per esplorare il mondo naturale con curiosità, entusiasmo e meraviglia. Durante la Settimana della Scienza, le alunne e gli alunni hanno avuto l’opportunità di vivere esperienze uniche, grazie al coinvolgimento di esperti che hanno saputo trasformare la scienza in un’avventura.

Grazie a Cecilia Tirelli ed Elisa Butali, i bambini hanno osservato la terra dallo spazio e costruito satelliti utilizzando materiali di riciclo, imparando così a conoscere il nostro pianeta da un punto di vista inedito e creativo.

L’evento conclusivo si è svolto alla presenza del sindaco Matteo Burico e della vicesindaca Andrea Sacco, con delega alla scuola, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale, ribadendo il valore dell’educazione scientifica fin dalla scuola primaria.