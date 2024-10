Settimana della lingua. Palazzo Gallenga. Ateneo aperto al mondo

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: l’Università per Stranieri di Perugia partecipa alla promozione dell’italiano e del suo patrimonio di civiltà e cultura in Australia, Tunisia, Marocco, Turkmenistan e Stati Uniti. Speciale importanza riveste, in particolare, la missione del rettore Valerio De Cesaris in Turkmenistan, su invito dell’Ambasciata italiana ad Ashgabat. De Cesaris svolgerà un ciclo di conferenze per presentare il volume edito da Treccani: "L’Università per Stranieri di Perugia - Storia di un Ateneo aperto al mondo".