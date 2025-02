Sette vincitori al Concorso del Lirico Sperimentale

Dopo quattro giornate dedicate all’ascolto dei candidati e la prova finale andata in scena ieri al Caio Melisso, la giuria presieduta da Gianni Tangucci ha decretato i sette cantanti vincitori (nella foto) della 79° edizione del Concorso internazionale di canto (già Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici) del Teatro Lirico Sperimentale. Primo posto per Joaquin Echave Cangemi, tenore francese di Ecully, 27 anni; secondo posto: Sara Di Santo, soprano di Roma, 21 anni; terzo: Gaia Cardinale, soprano di Bari, 22 anni; quarto: Ariadna Vilardaga Gómez, soprano spagnolo di Girona, 22 anni; quinto Beatrice Caterino, soprano di Grosseto, 24 anni; sesto posto ex aequo per Lorena Cesaretti, soprano di Roma, 24 anni e Stepan Polishchuk, baritono ucraino di Lviv, 29 anni;

Sono inoltre risultati idonei Anastasia Maria Fyssa, soprano, Cecilia Taliano Grasso, soprano, Francesca Mercuriali, Giulio Putrino, tenore, Kseniia Overko, soprano, Nicoletta Briguglio, soprano, Sara Servili (mezzosoprano di Trevi, di 28 anni) e Sathya Gangale, basso. Per l’alto livello riscontrato dalla giuria, da questa prova tutti i finalisti risultano o vincitori (con borsa di studio) o idonei (senza borsa di studio). I sette vincitori conquistano borse di studio (del valore complessivo di 10mila euro oltre ai premi speciali per i primi tre), la possibilità di frequentare per i prossimi due anni il Corso di avviamento al debutto e al termine del corso, il debutto nelle stagioni 2025 e 2026 del Teatro Lirico Sperimentale, realizzando il motto di questa edizione: "Se ti butti, debutti!".