Settant’anni fa l’immane tragedia nelle miniere di Morgnano

SPOLETO "Le miniere di Morgnano, così come la tragedia costata la vita a 23 lavoratori, rappresentano una pagina della nostra storia che la città e l’Umbria non possono e non devono dimenticare". Sono le parole del consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che ieri mattina ha partecipato alle celebrazioni per il 70esimo anniversario della tragica esplosione in cui, il 22 marzo del 1955, persero la vita 23 minatori. Lisci, che ha anche portato il saluto della presidente Stefania Proietti, ha sottolineato: "Quella di Morgnano è stata una delle più grandi tragedie sul lavoro che l’Umbria abbia ricordato e conservarne la memoria deve rappresentare per tutti un monito, considerato che quello delle morti sul lavoro continua purtroppo ad essere un tema di tragica attualità". La città, ormai da anni, ha indicato il 22 marzo come “Giornata della Memoria cittadina“. "Morgnano, con le sue miniere - ha evidenziato Lisci - prima della tragedia del 1955 ha anche rappresentato un modello di sviluppo sociale ed economico fondamentale per tutto il tessuto regionale".