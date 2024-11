"Servono più medici generici ma il sindaco non ci risponde"

"Non arrivano risposte alla nostra richiesta di convocare un tavolo con i medici di medicina generale". Dopo quasi tre mesi che il gruppo consiliare “Insieme per Città della Pieve“ ha richiesto al sindaco Fausto Risini la convocazione di un tavolo per ragionare sul servizio che deve essere garantito a tutti i cittadini e su tutto il territorio comunale e in particolare sulle frazioni, "ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta in merito a tale richiesta – spiegano i consiglieri comunali Marco Cannoni (nella foto), Raffaele Parbono e Nicoletta Conciarelli –. La sanità di territorio è un servizio che deve essere e va garantito a tutti e il sindaco su questo tema è sempre sfuggente. Ribadiamo che il suo ruolo è quello di responsabile del servizio socio sanitario del Comune dove è chiamato ad amministrare, e noi su questo chiediamo delle risposte che da troppo tempo non arrivano. Ribadiamo con fermezza che vogliamo la convocazione di questo tavolo per confrontarci su un tema che riguarda l’intero territorio comunale e che vista la mancanza di mezzi di trasporto urbani sta creando disagi alla cittadinanza, dati anche i dati relativi al biennio 2022-2023, pubblicati dal sistema di sorveglianza Passi d’argento dell’Istituto superiore di sanità, dove oltre un umbro su tre tra chi ha più di 65 anni ha dichiarato di aver rinunciato almeno a una visita medica o a un esame diagnostico di cui avrebbe avuto bisogno".