Servizio civile: al via gli open day

Si terrà dal 5 al 10 febbraio la settimana degli open days del Servizio Civile Universale in Regione Umbria, un’iniziativa nata da una proposta della rappresentanza regionale degli operatori volontari e accolta dalla Regione e dagli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale che hanno lavorato congiuntamente e in sinergia per renderla attuabile.

Focus degli open days è la promozione del Servizio Civile Universale e dell’attuale bando di selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero che scadrà il prossimo 15 febbraio. Il servizio civile universale è un pilastro fondamentale per la costruzione di una società solidale, inclusiva, consapevole e coesa.

L’esperienza è per un giovane un’opportunità di crescita e sviluppo personale: garantisce formazione, partecipazione ad attività di elevato valore sociale, attestazioni e/o certificazioni delle competenze acquisite, tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro e fornisce ai giovani partecipanti anche dei benefici spendibili nel breve, medio e lungo periodo come l’indennità di 503,30 euro mensili e la recente riserva del 15% per la partecipazione ai concorsi pubblici garantita a chi ha terminato questa esperienza.

In Umbria, relativamente al bando di selezione attualmente attivo, gli enti di servizio civile propongono ai giovani 49 programmi di intervento articolati in 104 progetti per oltre, oggi, 1.080 posti disponibili, il numero più alto, in termini di disponibilità, raggiunto sul territorio regionale nonostante la riduzione complessiva di posti messi a bando a livello nazionale in questa annualità rispetto alle precedenti.

Sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando e al territorio regionale.