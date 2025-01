"Serviva da deterrente. Qui il malumore cresce"

"Abbiamo suggerito più volte a Vittoria Ferdinandi e alla sua giunta di privilegiare un approccio realista e pragmatico su Fontivegge, valutando con ponderazione. Si è invece scelta una strada diversa. Già oggi a soli tre giorni dall’annuncio dell’eliminazione della norma anti-accattonaggio dal regolamento di polizia urbana, è riapparsa dopo tantissimo tempo una questuante munita di cartello in via Mario Angeloni intenta a chiedere soldi in mezzo a passanti e viaggiatori. Se poi la norma è stata scarsamente applicata in passato, questo non significa che non fosse utile, anche soltanto come deterrente. Fin quando la norma esiste, inoltre, il cittadino può legittimamente richiedere l’intervento della polizia locale. Lo stesso principio vale per le ordinanze anti-alcol e anti-prostituzione, anch’esse quasi certamente destinate a scomparire. Nessuno di noi vuole inferire sulle persone indigenti - e ci mancherebbe altro - ma la povertà si combatte agevolando la formazione e l’avviamento al lavoro, non certo consentendo l’elemosina o l’accattonaggio in strada: fenomeni degradanti tanto per chi li patisce in prima persona quanto per chi ci vive attorno. Credo sia più corretto ammettere che certi strumenti normativi semplicemente non piacciono alla maggioranza da un punto di vista ideologico, anziché nascondersi dietro la loro presunta inutilità. I residenti non sono certo stupidi e il malumore sta crescendo in tutto il quartiere, specie in vista di una stagione estiva che si preannuncia estremamente critica". Così Andrea Fais (Progetto Fontivegge).

S.A.