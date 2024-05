Sergino Memories Ecco l’omaggio a Piazzoli

Dieci anni senza Sergio Piazzoli, senza le sue intuizioni folgoranti e profetiche, il suo amore travolgente e contagioso per la musica, le sue creazioni e le sue scommesse che hanno fatto la storia della cultura umbra. Per celebrare il compianto e indimenticabile promoter perugino e non disperdere il patrimonio da lui creato, nel decennale della scomparsa, arriva “Sergino Memories“, un mega e appassionato progetto varato dal Comitato “Per Sergio Piazzoli“ e presentato ieri a Palazzo Donini con dodici concerti-evento, una mostra commemorativa, un libro-catalogo, due panchine sonore e performance che attraversano otto spazi e cinque località nell’arco di tre mesi.

E’ un cartellone vorticoso, ricco di collaborazioni e sinergie. Il cuore pulsante, ovviamente, sono i concerti. "Ho cercato – racconta Patrizia Marcagnani – di ricostruire la storia musicale di Sergio". La data d’inizio è simbolica, il 14 giugno (compleanno di Piazzoli), così come l’artista. Per il cartellone del SanFra all’Auditorium San Francesco al Prato si terrà il concerto di Enzo Avitabile, che proprio Piazzoli aveva invitato nel 2010 agli Instabili di Assisi per festeggiare i suoi trent’anni di attività di promoter. Lo stesso giorno, al Cerp della Rocca Paolina verrà inaugurata la mostra commemorativa “Dieci anni senza Sergio Piazzoli“ con fotografie, manifesti, testimonianze ma anche con la sonorizzazione “Viaggio solo” e la possibilità, per chiunque, di lasciare un ricordo.

I concerti ripartono da “Moon In June“, l’ultima e più simbolica creazione di Sergio con le suggestioni al tramonto nell’amata Isola Maggiore. Si comincia venerdì 21 giugno con Malika Ayane che ha accolto l’invito di Patrizia Marcagnani per una performance acustica e speciale. Altro concerto esclusivo quello di sabato 22 con Danilo Rea, nell’omaggio a Sakamoto (che Piazzoli portò tre volte in Umbria) preceduto dal progetto “Profili Mediterranei”, mentre domenica 23 è la volta di “Connessioni sonore”, viaggio senza confini con Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori e l’attore Mauro Cardinali. Si prosegue il 27 alla Rocca di Castiglione del Lago con Mauro Pagani in “Crêuza de Mä in tour” per approdare al Barton Park di Perugia. E’ qui che venerdì 28 si esibiranno i CCCP-Fedeli alla Linea, di nuovo in scena a 40 anni dal primo ep. "Era il 1986 quando Sergio lì porto al Cva di Bastia" ricorda Marcagnani. Sempre all’arena del Barton Park la sera dopo si esibiranno gli artisti di “Umbria in Musica“ mentre domenica 30 si passerà a Umbertide, altro luogo iconico di Piazzoli con Rockin’Umbria: John Greaves suonerà le musiche di Robert Wyatt.

E poi c’è Umbria Jazz. Venerdì 12 luglio il festival si apre proprio con un sentito omaggio a Piazzoli, in collaborazione con il Comitato: l’amico fraterno Vinicio Capossela proporrà all’Arena Santa Giuliana un concerto per i 30 anni di “Camera a Sud”. "Non poteva esserci inaugurazione migliore, i 10 anni senza Sergio si sentono tutti" ha commentato Carlo Pagnotta. Il 26 luglio si va di nuovo alla Rocca di Castiglione con Piero Pelù, si torna al Barton Park, il 28 agosto con i Kokoroko, tra ritmi afro-caraibici e jazz e si finisce il 29 con Francesco De Gregori che non è mai mancato nelle stagioni allestite da Piazzoli. Il programma comprende anche “Segnaletica per occhi spenti”, teatro performativo che gli Instabili di Fulvia Angeletti propongono alla Rocca di Assisi dall’8 al 16 luglio, un libro-catalogo zeppo di testimonianze e due panchine sonore per lasciare un segno permanente di Sergino: curate da Signorini Associati con tanto di “spalliera musicale“ saranno realizzate nel pontile dell’Isola Maggiore e ai Giardini del Frontone, affiancate da totem con QR Code per scaricare e ascoltare la musica.