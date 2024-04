Sergino Memories Ecco gli eventi per Piazzoli

A dieci anni dalla sua prematura scomparsa, è ancora forte il vuoto lasciato da Sergio Piazzoli (foto sotto), straordinario promoter e organizzatore di eventi che ha lasciato un’impronta indelebile con il suo amore sconfinato per la musica e le sue intuizioni folgoranti e vincenti. Ed è ormai tutto pronto per “Sergino Memories”, progetto che racchiude tre mesi di iniziative e di eventi per celebrarlo, organizzato dal Comitato “Per Sergio Piazzoli” nato con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale legato a Piazzoli.

Il cuore delle iniziative celebrative saranno ovviamente i concerti. Eccone alcuni, già annunciati. La data d’inizio è simbolica, il 14 giugno (compleanno di Sergio) così come l’artista. L’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia ospiterà alle 21 Enzo Avitabile, l’artista che lo stesso Piazzoli aveva invitato nel 2010 al Teatrino degli stabili di Assisi per festeggiare i suoi trent’anni di attività. Avitabile presenterà il progetto “Acoustic World“.

Si passa poi a Isola Maggiore per il festival “Moon in June“ (altra creatura di Piazzoli): il 22 giugno Danilo Rea omaggerà al tramonto il grande Ryuichi Sakamoto, la sera dopo sarà la volta delle “Connessioni sonore”, un viaggio senza confini con Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori. Sempre al Trasimeno, il 27 giugno alla Rocca di Castiglione del Lago Mauro Pagani sarà in concerto con “Crêuza de Mä in tour”.

Di nuovo a Perugia, all’arena del Barton Park dove venerdì 28 si esibiranno i CCCP-Fedeli alla Linea mentre il 29 ci saranno gruppi e artisti umbri con L’Estate di San Martino, Micrologus, Alessandro Deledda, Mora di Miriam Fornari, Toti Panzanelli. Nel cartellone di “Sergino Memories“ non può mancare Umbertide, dopo Perugia il luogo per antonomasia dello storico “Rockin’Umbria”: il 30 giugno in piazza San Francesco c’è John Greaves in un progetto sulla musica di Robert Wyatt (presidente onorario di Moon in June). E anche Umbria Jazz rende omaggio e ricorda Piazzoli: il 12 luglio all’Arena Santa Giuliana, chiamata così proprio dal promoter, sarà protagonista Vinicio Capossela, da sempre legatissimo a Sergio. E ancora, alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago il 26 luglio sarà il turno di Piero Pelù, per il cartellone “Lacustica”. Immancabile De Gregori, sempre presente nelle stagioni di Piazzoli: sarà in concerto il 29 agosto al Barton Park. Dal 14 giugno al 16 agosto alla Rocca Paolina verrà anche allestita una mostra commemorativa e con tutti i materiali sarà realizzato un Libro/Catalogo. “Sergino Memories” è anche un sito (www.serginomemories.it) e una pagina social su Facebook.

Sofia Coletti