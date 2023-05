Serata hollywoodiana al Sant’Angelo con “Signs of Love“

Serata hollywoodiana al cinematografo Sant’Angelo: stasera alle 21 si terrà la proiezione del pluripremiato “Signs of Love“ di Clarence Fuller alla presenza dei protagonisti Hopper Jack Penn e Zoe Blue, figli rispettivamente dei divi Sean Penn e Rosanna Arquette. I due giovani attori incontreranno il pubblico in sala, biglietto a 6.50 euro, ridotto 5.50. Il film ha vinto la prima edizione del Premio Corbucci, in collaborazione con Fice , assegnato nell’ambito di Alice nella Città 2022 per "la dolcezza – dice la motivazione – con cui il regista ha saputo guardare al dolore dei suoi protagonisti, che si oppongono al disagio con improvvisi cenni d’amore". Signs Of Lovesi svolge in una quartiere di Philadelphia, un sobborgo difficile dove le culture si mescolano e a regnare è la legge della strada. Hopper Jack Penn interpreta Frankie, un giovane che sogna una vita migliore per il nipote adolescente e che si innamora di Jane (Zoë Bleu), una ragazza sorda di una famiglia benestante. Nel film, un dramma sociale tra dipendenze e scelte sbagliate, c’è anche Dylan Penn, sorella di Hopper Jack .