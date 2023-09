Sequestrati altri 4,5 chili di droga. Li aveva in casa una pensionata

Pensionata, incensurata, 57enne: è stata arrestata dalla polizia in quanto trovata in possesso di quattro chili e mezzo di hashish. Detenzione a fini di spaccio, l’accusa che l’ha fatta finire agli arresti domiciliari. Diifesa dall’avvocato Francesco Mattiangeli, la donna avrebeb detto agli inquirenti che quell’ingente quantitativo di droga era del marito, deceduto. La figlia, che vive con lei, era all’insaputa di tutto. La 57enne, assolutamente insospettabile, è stata fermata all’uscita di un supermercato in zona Cesure, durante un normale controllo, da una pattuglia della squadra mobile in servizio antidroga. La donna, che era in auto con la figlia, ha palesato nervosismo fino ad ammettere agli agenti di avere una modica quantità di stupefacenti in casa.

Raggiunta l’abitazione, poco distante dal luogo del controllo, la donna ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 7,2 grammi di marijuana, ma nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti anche tre frammenti di hashish, del peso totale di 17 grammi. Niente in confronto a quanto scovato dagli agenti in garage: i 44 panetti di hashish, per un totale di 4,5 chilogrammi. Trovati, inoltre, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.145 euro. Alla donna, inizialmente condotta nel carcere di Capanne a Perugia, sono poi stati concessi gli arresti domiciliari. Pochi giorni fa la Guardia di Finanza aveva sequestrato ad un trentenne ternano, disoccupato, ben venti chilogrammi di droga tra hashish e marijuana.

Ste.Cin.