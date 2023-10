"Sempre al fianco dei più deboli". Salciarini presidente de ’L’impegno’

Gabriele Salciarini è il nuovo presidente dell’Associazione “L’Impegno”, nata nel 2007 da un’idea del dottor Luigi Panata, medico di famiglia prematuramente scomparso, con lo scopo di affiancare e sostenere la popolazione del Burkina Faso, un paese dell’Africa Occidentale tra i più poveri al mondo. Panata era rimasto impressionato dalle condizioni di indigenza di quella popolazione di ritorno da una campagna di vaccinazioni. Salciarini è stato eletto nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo, che ha avuto luogo nella serata di giovedì 28 settembre. Nominate anche tutte le altre cariche previste dallo statuto. Catia Pazzi è stata chiamata alla vicepresidenza, Paola Pierini, un volto nuovo, a ricoprire il ruolo di segretaria, con Pino Berettoni sarà il tesoriere. Completano il consiglio Simone Cecchini, Orietta Carletti, Orietta Giacometti, Federico Vagnarelli e Sauro Silvioli.

Come prima delibera, il Consiglio ha approvato, come linea d’indirizzo, la creazione di dodici commissioni, ognuna con uno specifico argomento da seguire e capeggiata da un responsabile. Si occuperanno di: progetto acqua potabile-pozzi, adozioni a distanza, sanità, scuole e gemellaggi, internet e social, stampa e comunicazione, gestione magazzino, calendario, cene sociali, mercatini, container e spedizioni, 5x1000 e lotteria. Gabriele Salciarini, a margine della sua elezione alla guida dell’associazione “L’Impegno”, ha ringraziato il vecchio Consiglio "per il lavoro finora svolto e tutti i soci per la fiducia che mi è stata accordata".

Poi ha proseguito per chiarire le iniziative che si susseguiranno nel corso del mandato: "La nostra volontà è quella di favorire la partecipazione più ampia possibile dei soci nelle varie attività del sodalizio. In questo senso ci siamo messi subito al lavoro nella stesura di una prima bozza di programma che prevede la costruzione di un nuovo pozzo e la sistemazione del magazzino in prospettiva dell’invio di un container con beni di prima necessità e strumentazioni. Abbiamo già concordato una cena sociale nel mese di novembre. Per portare avanti tutti questi progetti servirà un grande impegno. E solo insieme riusciremo a farlo a beneficio di una popolazione che ha tanto bisogno di noi".