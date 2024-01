Selci Lama, lavori alla stazione. Verrà riconvertita in residenza

SELCI LAMA – Più volte al centro di polemiche per il suo degrado, ora anche la stazione di Selci Lama, in disuso da anni, verrà recuperata. Il complesso è inserito infatti nel piano della Regione dal titolo "Vivere l’Umbria" con la delibera di recente approvazione che da il via libera al piano triennale di valorizzazione patrimoniale attraverso i 15 milioni complessivi del progetto Pinqua sulla qualità dell’abitare ed ulteriori fondi per riaprire la parte sud della dorsale ferroviaria regionale ed elettrificare la Fcu, ora gestita da Trenitalia. "Questo progetto tra le altre cose prevede svariati interventi di restauro e risanamento conservativo, per quindici stazioni della Fcu che diventeranno info point turistici con tanto di stazioni per l’e bike, cambio di destinazione d’uso, da convertire in edilizia residenziale sociale oltre a turistico ricettivo. E tra le stazioni in questione c’è anche quella di Selci Lama, dove abiterà anche un custode mentre gli alloggi saranno assegnati dall’Ater tramite bandi pubblici": a rilanciare la notizia è stata ieri la consigliera di Fdi Luciana Veschi esternando "il pieno apprezzamento nei confronti dell’iniziativa che segue coerentemente un percorso di sviluppo turistico culturale e sociale". Veschi ricorda inoltre di avere "negli ultimi anni sollecitato più volte l’amministrazione comunale nel chiedere l’intervento degli enti preposti al fine di scongiurare le condizioni di totale abbandono, sporcizia ed incuria in cui versa la stazione di Selci Lama".