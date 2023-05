Seicento bambini per il minirugby

Più di 600 bambini si sono dati appuntamento lo scorso fine settimana a Città di Castello per partecipare al XIII Trofeo di Minirugby, divenuto ormai un appuntamento tradizionale nel panorama rugbistico italiano. Il tempo incerto non ha scoraggiato atleti, allenatori e accompagnatori che hanno invaso l’impianto sportivo del Rugby Città di Castello che si è fatto trovare pronto e attrezzato ad accogliere gli sportivi e le loro famiglie provenienti dall’Umbria, Toscana, Lazio e Campania. La giornata di sport e buona cucina si è conclusa con le premiazioni illuminate dal sole e dai sorrisi di tutti i partecipanti. 48 squadre suddivise tra le categorie under 7, under 9, under 11 e under 13 di 19 società sportive si sono affrontate sul campo in una festa di sport e divertimento resa possibile da oltre 70 volontari per lo più atleti, genitori e amici del Città di Castello Rugby. I tornei sono stati vinti dalle squadre dello Scandicci nelle categorie under 7 e 9 e dal Sesto Rugby nelle categorie under 11 e 13.

Gli atleti tifernati hanno conquistato un eccellente secondo posto nella categoria Under 11 allenata da Kolya Castiglia e da Carlo Pisaniello ed è stato raggiunto anche un buon quarto posto nella categoria Under 9 allenata da Marco Fiorucci. Al di là dei risultati, quello che rimane è la grande soddisfazione per un evento che ha saputo esprimere appieno i valori del rugby come la lealtà, la solidarietà, lo spirito sportivo e il gioco di squadra, dentro e fuori dal campo.