Sei milioni per i giovani agricoltori

La Giunta regionale ha approvato il nuovo “Bando per l’insediamento dei giovani agricoltori”, su proposta dell’assessora alle Politiche agricole e agroalimentari, Simona Meloni. L’intervento ha a disposizione un plafond di 6,5 milioni di euro e ha già sostenuto oltre 600 giovani imprenditori agricoli in passato.

Un’opportunità per chi si è insediato dal 2022. Questo nuovo bando nasce con l’obiettivo di supportare i giovani imprenditori agricoli che si sono insediati a partire dal 2022 e che, fino ad oggi, non hanno potuto beneficiare dei precedenti finanziamenti. Per loro è ora possibile accedere al premio di primo insediamento, pari a 70.000 euro.

Una delle novità più rilevanti del bando è la possibilità di anticipare la spesa dei fondi garantendo un acconto fino al 90% del premio già al momento della concessione degli aiuti. Inoltre, la conclusione dei progetti è stata posticipata al 2026, offrendo maggiore flessibilità agli imprenditori. Il bando è destinato ai giovani agricoltori che si sono insediati tra l’inizio del 2023 e l’inizio del 2025. Per essere considerato “insediato”, il giovane imprenditore (under 41 anni) deve aver avviato un’impresa agricola con iscrizione alla Camera di Commercio. Nel caso di una società, deve possedere almeno il 25% delle quote ed esercitare funzioni di rappresentanza legale e amministrazione straordinaria.