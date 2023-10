Segnali turistici, la svolta. Arrivano i cartelli nuovi

"Scusi sa indicarmi la fermata del Minimetrò- Pincetto?". Ed ancora: "Ma la scala mobile dove si prende?". "Non riusciamo a trovare il Pozzo Etrusco. Ci dice dov’è?". E così via. Diciamolo: la segnaletica turistica, soprattutto in centro, fa acqua da tutte le parti. I vacanzieri da anni vagano spaesati in cerca di monumenti, musei e servizi di trasporto, in assenza di un supporto cartellonistico efficace e al passo coi tempi.

Ma adesso si cambia. Il raggruppamento temporaneo formato da Rol Italia e dall’azienda perugina Int.Geo.Mod. Srl (ex spin-off universitario) è stato selezionato dal Comune per rifare tutta la segnaletica e rimuovere la vecchia. Le due aziende hanno vinto la selezione a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio, pubblicato dal Municipio l’11 maggio 2023. Al bando hanno partecipato numerose ditte che, a seguito di successiva scrematura, sono poi state invitate a partecipare ad una gara pubblica (procedura negoziata). Alle aziende è stato chiesto di "formulare proposte tecniche articolate, che prendano in considerazione vari punti progettuali: la rimozione di tutta la precedente segnaletica realizzata in modo spesso non uniforme, la posa della nuova con una immagine coordinata, la realizzazione di totem e sistemi informativi dislocati anche nei parchi, nei parcheggi, nelle aree di periferia e di approdo turistico della città". Questo sistema moderno di cartellonistica dovrebbe integrare inoltre sia l’applicativo Perugia InApp che il gemello digitale cittadino. Che sia la volta buona...

Silvia Angelici