Segnali dal pianeta Caos. Ecco gli eventi in programma a febbraio

TERNI - Presentato ieri “Segnali dal pianeta Caos“, il calendario di eventi ed iniziative che animeranno il mese di febbraio. Innanzitutto la riapertura dello spazio adibito a eventi e ristorazione, domani alle 18: nuovo locale, look rinnovato e nuovo anche il nome, B Side. è stata annunciata la seconda edizione del Baravai - Festival dell’Amore - tre giorni di dibattiti, talk, concerti e dj set con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo - che si svolgerà tra il B Side e lo Studio 1 del Caos, dal 13 al 15 febbraio. E’ stata presentata la mostra Tracce dell’artista Elisabetta Di Sopra, a cura di Pasquale Fameli, esposta nella Project Room Ronchini dal 10 febbraio al 7 aprile. Infine è stata annunciata la stagione 2024 di Caos in Love, che si terrà presso gli spazi del polo museale dal 10 al 17 febbraio: una settimana di eventi ed iniziative in occasione della celebrazione. Alla presentazione l’assessore alla Cultura Michela Bordon, insieme ad Alina Razmerita, referente appalto polo museale; Chiara Ronchini - coordinatrice polo museale; Michele Giontella direzione artistica.