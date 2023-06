Seggio perduto Ora ’Corrente’ pensa al ricorso

UMBERTIDE – Acque agitate nella politica umbertidese, con "Corrente", privata di uno di uno dei due suoi consiglieri comunali in favore del Pd, che pensa al ricorso. "Dal controllo dei verbali di voto – dice il leader Federico Rondoni (nella foto) – è risultata una discrepanza tra la comunicazione fatta in prima battuta dalle sezioni e quanto riportato nei verbali. Ciò fa sì che il secondo seggio non ci venga assegnato per soli quattro voti. Stiamo anche analizzando la possibilità di chiedere un riconteggio".

Nel centrodestra, intanto, tiene banco la formazione della giunta, con il sindaco Carizia che deve mediare tra i diversi appetiti di partito o dei singoli politici. I rumors parlano di uno stallo, tanto che le trattative sono finite sui tavoli dei vertici perugini. Tre le poltrone già assegnate: Mierla (FdI), vicesindaco, Cenciarini (Lega) e Villarini (Umbertide per Carizia) assessori. Gli altri due assessorati sono contesi tra: "Umbria civica", che si attribuisce un ruolo centrale nella vittoria del Cdx al secondo turno e con cui esiste un accordo pre-ballottaggio per l’assegnazione di una poltrona (Luigino Orazi); "Umbertide in movimento" di Marco Guasticchi, che rivendica deciso un posto per Samuele Ventanni e lo stesso FdI, che ne pretende tre come primo partito della coalizione. Ma se posti sono tre, due assessorati e la ben remunerata presidenza del consiglio comunale, i pretendenti sono almeno quattro, senza considerare il dovuto alla lista Umbertide per Carizia (un solo posto a Villarini), esclusa dai giochi nonostante sia il secondo partito del Cdx. Pa.Ip.