Sedicenne terribile già in Comunità finisce nel carcere minorile

TERNI Minorenne già collocato in una Comunità, tenta più volte di violare i regolamenti della struttura e arriva a bucare le gommme dell’auto di un operatore. Il ragazzino, 16 anni, è stato quindi condotto dai carabinieri nel carcere minorile di Roma. Il minore dall’11 dicembre scorso, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Firenze, era stato collocato in una comunità del Ternano ma fin dal suo arrivo aveva mostrato insofferenza alle prescrizioni impostegli, uscendo dalla struttura e cercando in varie occasioni di eludere la vigilanza degli educatori. Più volte rintracciato dalle pattuglie delle forze dell’ordine e puntualmente riaccompagnato in comunità, non ha inteso in alcun modo adeguarsi al provvedimento cautelare, arrivando anche a forare gli pneumatici di uno degli operatori che riteneva responsabile del fatto di esser sempre riacciuffato ad ogni tentativo di allontanarsi. Proprio la denuncia per danneggiamento ha portato all’emissione di un’ordinanza di aggravamento della misura emessa dall’autorità giudiziaria fiorentina: per il 16enne si sono così aperte le porte dell’Istituto penale per minorenni di Roma.