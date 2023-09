Sedicenne pestato a Città della Pieve e ridotto in gravi condizioni: altri due denunciati

Perugia, 13 settembre 2023 – Ci sono due nuove denunce per l'aggressione subita da un 16enne fuori da un locale di Città della Pieve, in provincia di Perugia. A causa dei colpi ricevuti, il giovanissimo era stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Sale, quindi, a quattro il numero dei presunti responsabili del pestaggio. I carabinieri, in queste settimane, hanno sentito a sommarie informazioni molti giovani che stavano trascorrendo la serata nel locale da ballo all'aperto quando si è verificata l'aggressione. In quella circostanza due amici minorenni vennero picchiati da un gruppo di coetanei perché avevano preso le difese di una ragazza. Uno dei due, il 16enne ricoverato poi in terapia intensiva, dopo aver ricevuto dei pugni al volto era caduto a terra battendo la testa. In ospedale era stato sottoposto a intervento chirurgico. Gli accertamenti svolti dai carabinieri avevano già permesso di identificare due dei presunti responsabili dell'aggressione, entrambi minorenni di origini straniere, deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso, uno dei due era stato arrestato e collocato in una struttura fuori regione. A distanza di circa tre settimane dall'evento, i militari della compagnia di Citta' della Pieve hanno raccolto vari elementi di presunta responsabilità anche a carico di due maggiorenni, 19 e 23 anni, denunciandoli. Le indagini hanno inoltre permesso di accertare come, la sera in cui si e' verificato la rissa, il minore collocato in comunità fuori regione impugnasse anche un taser con la quale avrebbe minacciato alcuni passanti. Per questo è stato ulteriormente denunciato.