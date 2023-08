Ragazzino pestato a sangue, Città della Pieve incredula: "Siamo tutti sconvolti"

Città della Pieve (Perugia), 9 agosto 2023 – L’orrore trasmesso per telefono. I messaggi tra i giovanissimi di Città della Pieve si sono rincorsi tutta la notte a Città della Pieve. C’erano gli audio terrorizzati di chi aveva assistito alla scena del pestaggio o solo ne aveva sentito il racconto da qualche amico. E’ una cittadina scioccata quella che nella giornata di ieri ha fatto i conti con la notizia della violenza con cui un 16enne del posto è stato aggredito nella notte tra lunedì e martedì in pieno centro storico.

La comunità sconvolta prega perché il ragazzo si riprenda ed è vicina alla famiglia del giovane ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia. Sulla vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, mantiene il più stretto riserbo, mentre i carabinieri di Città della Pieve sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Dai primi elementi sembrerebbe che il ragazzino sia intervenuto in aiuto di un’amica che era stata importunata da un giovane. Poco dopo lo stesso giovane avrebbe invitato il 16enne a seguirlo nei vicoli del centro pievese. Ma qui, appostati dietro un angolo, ci sarebbero stati gli amici dell’aggressore che non hanno lasciato scampo al ragazzino colpendolo più e più volte. Fino a farlo cadere per terra. Uno di loro in particolare si sarebbe mostrato più violento. Inizialmente il ragazzo ricoverato si è rialzato e, se pure sotto choc, sarebbe sembrato cosciente. Si è poi però sentito male perdendo i sensi. Il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini si dice "sgomento" per l’accaduto confermando di essere stato informato della vicenda, "siamo vicini alla famiglia, ora conta solo che il ragazzo si riprenda al più presto".