ORVIETO – Al via la seconda stagione di concerti d’organo ’’In Opera Musica’’, promossa dall’Opera del Duomo che, da giugno ad agosto, ospiterà nella cattedrale alcuni tra i più importanti organisti di fama nazionale e internazionale. Quest’anno la stagione concertistica farà parte dell’UmbriaOrganFestival, in collaborazione con la cattedrale di Perugia e la basilica superiore di S. Francesco d’Assisi. Questa sinergia artistica renderà possibile l’esecuzione dell’opera omnia per organo del compositore Max Reger per 19 concerti. Il prossimo appuntamento della rassegna organistica sempre alle 21.30, sarà il 17 giugno col maestro Francesco Prelati. Nella cattedrale si esibiranno, inoltre, i maestri: Adriano Falcioni (sabato 24 giugno), Claudio Brizi (sabato 8 luglio), Matteo Venturini (sabato 15 luglio), Giulio Mercati (sabato 22 luglio), Francesco Grigolo (venerdì 28 luglio) e Giulio Gelsomino (sabato 12 agosto).