Scuole, tempo di accorpamenti. Il Comprensivo Perugia 13 si allarga

E alla fine il “verdetto“ è arrivato: la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica ha approvato tra i mugugni delle comunità e delle famiglie il Piano di dimensionamento per il 2025-2026. Il documento, che ridisegna parte della geografia delle autonomie scolastiche, è stato trasmesso alla Regione dove troverà la sua definitiva approvazione entro l’anno. Stavolta, il taglio imposto dal Decreto interministeriale del 30 giugno ’23, dei ministri Valditara e Giorgetti, interessa l’Istituto comprensivo “San Benedetto” di Valfabbrica, articolato in un plesso unico a Valfabbrica e due a Casacastalda, dove sono iscritti 263 alunni. Per l’ istituto l’Ente di piazza Italia spiega che "anche sulla base degli indicatori di riferimento del Provveditorato e condivisi in sede di incontri del Tavolo regionale 112, di concerto con i sindaci dei Comuni interessati e con le istituzioni scolastiche coinvolte, ha ipotizzato, d’accordo con il Comune che ha avanzato la richiesta, l’accorpamento del plesso unico di Valfabbrica con 192 iscritti (più contiguo al comune di Perugia) con il Comprensivo Perugia 13 (Ripa- Pianello-Sant’Egidio-P.Valleceppi-Pretola-Casaglia-Collestrada) e dei plessi di Casacastalda con 71 iscritti con il Comprensivo Gualdo Tadino per continuità territoriale. Tale proposta è stata quindi condivisa con i Municipi interessati e con le rispettive autonomie scolastiche coinvolte". Si sa che parlare di accorpamenti spesso significa anche perdere centri di potere e posti di lavoro. Timori espressi già in sede di Tavolo 112 dai sindacati e dai presidi all’inizio dell’anno. La Provincia assicura che "è previsto il mantenimento dell’organico" senza dunque contraccolpi occupazionali.

La scacchiera: tra gli altri istituti sottodimensionati c’erano anche l’Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto-Sellano (228 iscritti) e l’Omnicomprensivo di

Cascia-Monteleone di Spoleto (322 alunni). Ma per il momento, essendo scuole del cratere e delle aree interne, l’autonomia è stata garantita. Ipotesi accorpamento invece per l’Istituto di Gualdo Cattaneo e l’Onnicomprensivo di Giano. Interlocuzioni avviate...

Silvia Angelici