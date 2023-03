Scuole chiuse per due giorni Niente lezioni, evacuate 30 persone

Scuole chiuse per due giorni in alcuni comuni, a cominciare da Umbertide, Perugia, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Nocera Umbra e Gualdo Tadino per il forte sisma di ieri pomeriggio e ieri sera. Più di cento erano fino a tarda sera le chiamate ai vigili del fuoco, mentre già nel tardo pomeriggio erano state evacuate quattro palazzine e due abitazioni, oltre ad un’azienda che presenta una trave lesionata. Sempre prima della scossa di ieri sera, erano già trenta le persone evacuate. I vigili del fuoco si sono attivati subito con 5 squadre e tre funzionari tecnici. Subito nel primo pomeriggio la Sala operativa della protezione civile regionale, si è subito attivata, contattando i sindaci o i responsabili della protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini. La presidente della Regione Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche si sono messi subito in contatto con i vertici della Protezione civile. Come accennato sia a Umbertide che a Perugia le scuole resteranno chiuse oggi e domani e nel capoluogo resteranno chiuse anche le due Università. La chiusura è stata disposta in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche.