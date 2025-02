Scuola-lavoro? In Spagna. L’esperienza di 45 studenti

Sono tre i gruppi di ragazzi delle quarte classi dell’Istituto tecnico tecnologico “Allievi Sangallo“ che da quasi un mese stanno svolgendo l’attività di alternanza scuola-lavoro in una città della Spagna. "Il giorno dell’Epifania – raccontano dall’Itt – 45 studenti sono partiti, divisi in tre gruppi diversi da 15 studenti ciascuno e diretti rispettivamente a Santiago de Compostela, La Coruña e Malaga. I ragazzi, appartenenti ai diversi corsi di geometri, chimica e biotecnologie, informatica, meccanica, trasporti e logistica, elettronica elettrotecnica e automazione, hanno lavorato presso aziende locali e sono stati molto apprezzati dai datori di lavoro in loco".

"L’istituto – sottolinea la dirigente scolastica, Cinzia Fabrizi – ha da sempre una forte vocazione all’alternanza scuola lavoro come vero momento di collegamento fra i giovani e il mondo delle imprese, al punto di dedicare ben 400 ore nel triennio a questa attività, e negli ultimi anni ha profuso un grande impegno nel proporre agi studenti tirocini formativi all’estero completamente gratuiti per le famiglie, sia con il progetto Erasmus che con dei Pon di mobilità. Solo nell’anno in corso sono partiti 60 studenti per l’Irlanda e per la Spagna e altre mobilità all’estero sono previste a partire da maggio. L’orizzonte professionale che si amplia permetterà ai ragazzi di mettere in relazione culture diverse, capire quelle che sono le loro aspirazioni non soltanto in un contesto locale, ma anche come cittadini europei".