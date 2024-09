Scuola di Selci in ristrutturazione. Ma sono aperti i nuovi ’moduli’

SAN GIUSTINO – Un’inaugurazione attesa da genitori e studenti quella di ieri mattina a Selci Lama. Si tratta dei nuovi moduli scolastici voluti dall’amministrazione comunale di San Giustino per ospitare durante l’anno scolastico 2024/2025 i circa 225 studenti della scuola secondaria di primo grado e i circa 45 bambini dell’Infanzia del polo scolastico di Selci Lama in ristrutturazione.

Molti i genitori presenti insieme ai bambini e ragazzi alla visita dei locali garantiti dai moduli, aule e servizi che rispondono a tutti gli standard di sicurezza, areazione, illuminazione previsti dalle normative in materia. Con l’occasione è stato fatto il punto sui lavori alla struttura "storica" della scuola media Leonardo da Vinci di Selci Lama, oggetto di finanziamento Pnrr per circa 3milioni di euro, "lavori che - dice il Comune - stanno rispettando le tempistiche previste dal cronoprogramma dell’appalto: L’operazione interessa l’intera struttura, con opere di adeguamento sismico, interventi sulle murature e consolidamento dei solai. Previsti anche lavori di efficientamento energetico con l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e il ripristino a nuovo di tutti gli impianti".

Il sindaco Fratini: "Dopo alcune analisi sismiche che abbiamo predisposto per tutte le scuole di San Giustino, gli interventi presso la scuola media sono risultati prioritari per il Ministero, ecco perché ci è stato concesso il finanziamento per questa scuola in particolare".

Pa.Ip.