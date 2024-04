Scuola di Sanfatucchio. Via alla riqualificazione

CASTIGLIONE DEL LAGO - Rientra nel quadro della riqualificazione del patrimonio scolastico di proprietà comunale il progetto di messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia di Sanfatucchio. Una struttura importante non solo per la comunità scolastica ma anche per la vita associativa della frazione, con il secondo piano dell’immobile situato in via Poggio del Sole che, una volta terminati i lavori, sarà riferimento per la vita sociale e aggregativa di Sanfatucchio. Il progetto prevede il consolidamento della struttura portante muraria tramite intonaco armato, il rifacimento completo del tetto con copertura in acciaio e pannelli sandwich, l’inserimento di cerchiature metalliche nel tessuto murario per garantire il comportamento d’insieme del fabbricato, la posa di nuovi architravi in acciaio e il consolidamento del balcone esterno. Infine una serie di interventi architettonici che prevedono la realizzazione di una nuova scala interna in acciaio e legno, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un ripostiglio al livello rialzato, la modifica delle aperture preesistenti, le intonacature e le tinteggiature. Il costo dei lavori è di 1.177.000 euro, finanziati con risorse Pnrr.