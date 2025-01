Scuola, concluso il restyling. Illuminazione e infissi nuovi

GIANO DELL’UMBRIA - Nuovo look per la scuola. In occasione delle vacanze natalizie sono stati portati a termine i lavori di efficientamento energetico che hanno interessato la scuola per un importo 50mila euro, a valere su fondi Pnrr. Gli interventi sono stati realizzati approfittando della sospensione delle attività didattiche e sono terminati negli scorsi giorni.

Entrando nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la sostituzione degli infissi, dell’illuminazione e delle aule e del portone di ingresso dell’istituto, ma anche la rete impiantistica. "Tutto questo – ha dichiarato l’assessore con delega ai Lavori pubblici e all’edilizia scolastica, Jacopo Barbarito – comporterà risparmi sui costi energetici per l’ente, un ambiente più confortevole per i bambini e il personale scolastico e una struttura sempre più al passo con i tempi, sanando le criticità che si erano manifestate in questi ultimi anni, vista la vetustà di impianti, infissi e sorgenti luminose. Ringrazio – ha aggiunto Barbarito – a nome della giunta la ditta che ha realizzato gli interventi, il personale dell’ufficio tecnico - manutentivo del Comune e il dirigente dell’istituto scolastico".