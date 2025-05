Scrivere per raccontarsi. Premiazione del concorso “Fuori e dentro di me“

Si terrà sabato alle 17.30, al Centro polifunzionale “L’Occhio“ di Tavernelle, la cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione del Premio Letterario “Fuori e dentro di me“ per giovani scrittori, al quale hanno aderito oltre cento ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa, nata nel 2011, dietro la volontà dei Comuni di Panicale e Piegaro, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca intercomunale Ulisse, è gestita e organizzata dalla Società Coop Sistema Museo, attuale Business Unit della Soc. Coop. L’Orologio.

Sono coinvolti i ragazzi degli Istituti scolastici del Comprensorio del Trasimeno, insieme a quello di Corciano, di Marsciano, e l’Istituto Comprensivo “Perugia 6“ di Castel del Piano. L’ambizioso progetto mira infatti ad allargarsi, nel tempo, a tutta la provincia di Perugia, in modo tale che sempre più giovani possano trovare in questo concorso una possibilità di libera espressione. "I ragazzi – spiegano i promotori – negli anni hanno raccontato se stessi e il loro mondo con sincerità e originalità, esplorando le varie potenzialità espressive della lingua e dando vita, in molti casi, a lavori di alto spessore narrativo. Le istituzioni locali, i genitori, i docenti, gli amici e i compagni hanno così l’opportunità di incontrarli e ascoltarli, condividere incertezze e paure, commuoversi, talvolta, di fronte alle loro parole, alle speranze e delusioni proprie dell’adolescenza".

Lo spirito del premio infatti non è solo incentivare la diffusione dell’arte della scrittura nei giovanissimi, ma costruire per i ragazzi uno spazio di ascolto e una possibile opportunità di condivisione e crescita. Il premio per i primi tre classificati, assegnato da una commissione di esperti, consiste nella pubblicazione di un catalogo contenente i testi premiati e segnalati, interamente di carta riciclata, "una scelta – spiega Cinzia Biani, responsabile della Biblioteca Ulisse e curatrice e coordinatrice del Premio Letterario – indispensabile nella costruzione di una coscienza collettiva volta alla sostenibilità ambientale".

A leggere i testi premiati sabato prossimo sarà Riccardo Tordoni, attore di teatro. Accompagnamenti musicali di Nicolò Spito, voce e chitarra, Francesco Tordo, sintetizzatore e chitarra, Pietro Stamponi, fisarmonica e Claudio Civicchioni, voce e sax. Saranno presenti anche i sindaci di Panicale Giulio Cherubini e di Piegaro Roberto Ferricelli.