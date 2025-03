Screening mammografico: "Estendere il servizio"

PERUGIA - "Ad oggi, in Umbria, lo screening mammografico interessa la popolazione femminile tra i 50 ed i 74 anni ma è stato ipotizzato di estendere lo screening del tumore alla mammella con cadenza biennale alla fascia d’età 45-49 anni, estensione che comporterebbe un incremento pari a circa 11.500 mammografie/anno se si considera un’adesione media del 70 per cento rispetto alle donne da invitare". E’ quanto emerso ieri in Consiglio regionale nel question time, su un‘interrogazione del consigliere di Forza Italia, Andrea Romizi. "Le mammografie passerebbero pertanto dalle attuali 46mila effettuate a 57.500/anno. Dai dati provenienti dal flusso relativo alle prestazioni ambulatoriali risulta che le mammografie eseguite nelle donne tra i 45 e i 49 anni sono già state circa 7.500 nel 2022, 7.600 nel 2023, si può quindi affermare che circa il 66 per cento delle mammografie previste con l’estensione della fascia di età viene già eseguita dalle strutture di senologia aziendali della Regione".