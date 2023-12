Screening della vista per i bambini

GUALDO TADINO – Il Lions club e l’Istituto comprensivo di Gualdo Tadino continuano la proficua collaborazione attivata da anni. Nel plesso della scuola dell’infanzia di San Rocco c’è stata la prima giornata di screening gratuito della vista, il "service sight for kids" programmato per l’annata 2023 – 2024. Alla presenza della dirigente scolastica Angela Codignoni e di alcune maestre, oltre che del sindaco Massimiliano Presciutti. Il presidente del club, Alfredo Villa, ha illustrato la campagna del Lions rivolta ai bambini di cinque anni per la prevenzione dell’ambliopia. Il progetto prevede di interessare gli scolari di tutti i plessi di riferimento dell’Istituto con l’intervento professionale dell’ortottista dottoressa Chiara Borio. E’ stato ricordato che l’iniziativa conferma la missione storica internazionale dei Lions, per il tramite dei singoli club sul territorio, quali "Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre".