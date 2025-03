Scossa, ora il ritorno alla normalità

FOLIGNO Dopo la nottata di preoccupazione e la successiva giornata di verifiche, si torna alla normalità. Conclusi i controlli, nessun danno trovato, e così il terremoto sembra acqua passata a Foligno. "A partire dalla giornata di domani (oggi, ndr) si tornerà alla regolare attività delle scuole, delle palestre comunali e del Palazzetto dello Sport" spiega il sindaco Stefano Zuccarini, sottolineando che "non sono state riscontrate problematicità a seguito di tutte le verifiche resesi necessarie per valutare eventuali danni subiti dalle strutture a seguito della scossa di martedì 4 marzo alle ore 1:55 con epicentro a Foligno". Il sindaco sottolinea inoltre che va tenuto conto del fatto che "non si sono registrate nuove scosse".

La sala operativa del Centro regionale di Protezione Civile ha continuato a seguire costantemente l’evoluzione della situazione, in particolare le verifiche in corso da parte dei soggetti titolari dei fabbricati scolastici, che si sono concluse senza problemi. Il Centro Prociv continuerà il monitoraggio degli eventi attraverso la Rete accelerometrica nazionale (gestita dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile-Dpc), che conta 38 sensori nel territorio umbro e riproduce in tempo reale i parametri di scuotimento indispensabili per individuare rapidamente le aree più colpite da un evento sismico.

Dopo la scossa della scorsa notte, si sono verificati due eventi nell’area folignate, rilevabili solo in modo strumentale in quanto di magnitudo circa 1, di cui il primo alle ore 10.10 e il secondo alle 15.57. Due eventi assolutamente minimali.