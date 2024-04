Scossa di terremoto alle 9.30. Ma è solo un’esercitazione

SPOLETO - Prove tecniche di terremoto. Testare il Piano comunale di Protezione Civile, verificare l’addestramento dei volontari e del personale responsabile del Centro Operativo comunale, monitorare le attrezzature in dotazione. Sono alcuni degli obiettivi dell’esercitazione “Ponziano 2024“, in programma da oggi a domencia organizzata dal Comune in collaborazione con la Regione. Nello specifico, al netto delle attività che coinvolgeranno il Comune e le associazioni di volontariato, l’esercitazione si terrà domani a partire dalle 8 (simulazione sciame sismico ed attivazione del Coc), per poi proseguire alle 9.30 con la simulazione della scossa di magnitudo 4.57 nella zona di Piazza d’Armi. Dalle 9.30 alle 13 è in programma l’attivazione della macchina dei soccorsi, l’evacuazione degli studenti degli istituti superiori verso il palazzetto dello sport “Don Guerrino Rota“, l’allestimento del posto medico avanzatonel Palatenda, il soccorso dei feriti con simulazione di trattamento sanitario ed eventuale evacuazione verso gli ospedali, la ricerca di persone disperse negli edifici scolastici, l’allestimento di area di accoglienza coperta e scoperta al Palazzetto e la pista di atletica, sopralluoghi per verifica dell’agibilità di edifici pubblici, privati e di culto. Dalle 15 alle 18 ci sarà invece l’evacuazione di persone a ridotta mobilità da alcuni edifici abitativi in zona Piazza d’Armi, la messa in sicurezza di opere d’arte dall’ex chiesa in zona Colle San Tommaso.