Scoprono il Daspo al botteghino “Guai“ per venti tifosi ternani

TERNI - Scoprono di essere sottoposti al Daspo sportivo solo al botteghino dello stadio. Protagonisti una ventina di tifosi della Ternana che per cinque anni dovranno restare lontani dalle manifestazioni sportive. I destinatari del provvedimento del Viminale sono alcuni supporter rossoverdi che nel 2016 si resero protagonisti delle vicende connesse al rientro a Terni del pullman della squadra dopo il derby contro il Perugia. Gli episodi si verificarono all’hotel Garden e fu avviata un’indagine che ha portato poi a un procedimento penale e alla condanna per i tifosi. La pena fu ridotta in appello, ma ora arriva il provvedimento che in base alla legge si applica, e senza notifica, anche a chi è stato condannato solo in primo grado anche con sentenza non definitiva. Il legale che ha seguito il caso per conto dei tifosi è pronto a ricorrere in appello.