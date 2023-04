Scontro tra due auto e un bus di linea: donna grave

PERUGIA - È stata portata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, la conducente di un’auto che, nel pomeriggio di ieri, è finita prima contro un autobus e poi contro un’altra vettura. L’incidente si è verificato lungo la provinciale nei pressi della frazione di Santa Maria Rossa. In base a una prima ricostruzione, la vettura e l’autobus di linea si sono scontrati quasi frontalmente, dopo l’urto, che ha interessato la parte del conducente di entrambi i mezzi, la vettura ha proseguito una corsa ormai senza più controllo finendo contro la seconda auto che seguiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Perugia, che hanno provveduto a estrarre la donna dalle lamiere e affidarla al 118. Dopo averla stabilizzata sul posto, l’automobilista è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dove è arrivata in codice rosso ed è stata subito affidata alle cure dei medici. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla polizia locale.